В Северной Осетии началась проверка из-за сбоя в подаче кислорода в COVID-госпитале

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Прокурорская проверка организована в связи со сбоем в системе подачи кислорода пациентам коронавиурсного госпиталя на базе больницы станицы Архонской, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры региона.

По ее данным, на место происшествия выехали исполняющий обязанности прокурора республики Илья Иванов и исполняющий обязанности прокурора Промышленного района Владикавказа Сергей Гончаров.

В результате проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего инцидента, а также дана правовая оценка исполнению требований законодательства об охране здоровья граждан.

Как сообщалось, в Северной Осетии больных COVID-19 переводят из Архонской больницы в другие медучреждения для оптимизации распределения пациентов и снижения нагрузки на систему подачи кислорода.

При этом врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев заявил, что поломки системы подачи кислорода в Архонской больнице не было.