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Система QR-кодов в Приамурье распространится на салоны красоты, банки и вузы

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти Амурской области утвердили новый список учреждений, где будет действовать система QR-кодов, перечень дополнили парикмахерские и салоны красоты, а также вузы.

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Как следует из распоряжения, опубликованного на официальном сайте областного правительства, с 15 ноября QR-коды о вакцинации от коронавируса и ПЦР-тесты будут требоваться при посещении парикмахерских и салонов красоты, массажных салонов, соляриев.

С 1 декабря ограничения коснутся банков и микрофинансовых организаций.

Кроме того, с 1 декабря QR-коды или справки об отсутствии COVID-19 станут необходимы для очного обучения совершеннолетних в образовательных организациях (за исключением общеобразовательных).

Документы по COVID-19 станут обязательными для посещения развлекательных, культурных, спортивных и других массовых мероприятий, которые организуются на государственном или муниципальном уровне.

Расширен также перечень торговых центров Амурской области, попавших под систему ограничений. В него вошли крупные торговые точки в городах Белогорск, Шимановск, Зея, Свободный, Тында. Проверка кодов распространена с 15 ноября на музеи, спортивные организации, кинотеатры и концертные залы Белогорска, Зеи, Райчихинска, Свободного, Тынды и Шимановска.

Как сообщалось, Амурская область стала первой на Дальнем Востоке, где власти приняли решение ввести систему проверки QR-кодов. С 18 октября система была распространена на общепиты, а с 1 ноября на все спортивные клубы, фитнес-центры, кинотеатры, театры, музеи, библиотеки и другие объекты массового скопления людей.

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Амурская область коронавирус

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