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Житель омского села осужден условно за нападение на съемочную группу НТВ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Омский районный суд приговорил к двум годам условно жителя села Покровка за нападение на журналистов телекомпании НТВ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области в четверг.

Телевизионщики приехали снимать репортаж о местном депутате и его супруге, подозреваемых в распространении детской порнографии.

"28 мая 2021 года фигурант дела, встретив (...) корреспондентов федеральной телекомпании, которые готовили сюжет об уголовном деле, возбужденном в отношении его родственницы, попытался забрать телевизионную камеру у оператора телекомпании. Злоумышленник толкнул оператора в плечо, отчего тот упал на землю и уронил телевизионную камеру, повредив ее", - говорится в сообщении.

Также, взяв в руки металлический прут, он угрожал журналистам.

Уголовное дело в отношении местного жителя было возбуждено по части 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом и с повреждением их имущества).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР, журналисты телекомпании НТВ приехали в Покровское, чтобы подготовить сюжет о депутате сельского поселения от партии КПРФ Алексее Анищенко и его супруге, подозреваемых в съемках и распространении детской порнографии. Журналистам пытался помешать родственник жены депутата.

"Сейчас расследование в отношении теперь уже бывшего депутата близится к завершению, сам он содержится под стражей, его супруга – под домашним арестом. Скоро мы будем направлять это дело в суд", - добавили в СК.

Омск

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