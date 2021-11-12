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QR-коды введут в Воронежской области в магазинах, кафе, культурных и спортивных объектах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил с 13 ноября возобновить работу общепита, объектов торговли, культуры и спорта, сообщает пресс-служба облправительства.

При этом он отметил необходимость проверки QR-кодов у посетителей открываемых заведений.

"Мы можем разрешить работу объектов торговли, которые не функционируют. Это объекты общественного питания, культуры, спорта, оздоровительные учреждения, фитнес-центры. При условии, что все эти учреждения посещают люди, прошедшие вакцинацию. Я предлагаю ввести это в действие с субботы, с 13 ноября, чтобы люди начинали готовиться", - сказал глава региона на заседании оперативного штаба.

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Также Гусев заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе. "Мы на протяжении 20 дней видим факт снижения как общего количества болеющих жителей области - практически на 5 000 у нас снизилось количество болеющих, так и количество госпитализированных уменьшилось почти на 2000. Это может говорить об уже устойчивой тенденции", - сказал губернатор.

Сейчас лечение в больницах Воронежской области проходят 5 484 пациентов с коронавирусом, более 1,8 тыс. коек остаются свободными.

За последние сутки в Воронежской области подтверждено 777 новых случаев заболевания COVID-19, всего с начала пандемии - 162 980.

Воронежская область коронавирус

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