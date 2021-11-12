Две думских фракции выступили против законопроекта о QR-кодах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Фракция "Единой России" в Госдуме поддержит правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов для доступа в общественные места и на поезда и самолеты, еще две фракции, вероятно, выступят против.

Председатель думского комитета по охране здоровья единоросс Дмитрий Хубезов поддержал инициативы правительства, цель которых - ""не подвергать кого-то обструкции, либо ограничить в правах граждан, которые по какой-то причине не собираются вакцинироваться, суть этих поправок - защитить жизнь и здоровье наших граждан".

"Речь идет о сохранении тысяч жизней. Поэтому мы должны ответить на очень важный вопрос - что для нас важнее как для народа, для общества - чтобы антиваксеры смогли сходить в ресторан, поесть и напиться, подвергая жизни других людей опасности или сохранить тысячи жизней", - сказал Хубезов "Интерфаксу".

Источник в комитете сказал агентству, что комитет может рассмотреть законопроект уже на следующей неделе.

Во фракции КПРФ пока позиция такова: "введение дополнительных ограничений, затрагивающих права и свободы граждан, и разделение граждан, недопустимы", заявил первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и добавил, что фракция обсудит свою позицию дополнительно на следующей неделе.

Он подчеркнул, что "введение QR-кодов - вопрос не только медицинский, но как говорят эксперты, вопрос некоего контроля, что вызывает вопросы".

"Мы считаем, что лучше не вводить запретительные меры, а проводить разъяснительную работу относительно вакцинации, дополнительно объяснять и рассказывать", - сказал коммунист.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР) заявил, что фракция "с пониманием относится к тому, какие меры принимаются, исходя из сложной ситуации".

"Но должны быть даны ответы на все возникающие вопросы, чтобы человек не бегал в поисках ответов или вынужден был строить догадки. Например, должен быть дан ответ - если человек переболел, у него есть антитела, что ему делать? Мы считаем, ему тоже должен предоставляться код. А если россиянин вакцинировался иностранной вакциной - ему что делать? Нужно предусмотреть ответы на все возможные жизненные ситуации, - сказал Нилов. - Одновременно мы наблюдаем, что законопроекты вносятся параллельно заявлениям, что QR-коды отменят, когда пандемию поборют, а ее поборют, когда выработается коллективный иммунитет, то есть это надо рассматривать как призыв вакцинироваться".

Окончательная позиция фракции, по его словам, будет определена, когда законопроект будет включен в повестку.

Подобная практика приведет к ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения и росту цен, считает председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и добавил, что фракция не поддержит введение QR-кодов на транспорте. Более эффективной и правильной мерой, по его мнению, будет бесплатное экспресс-тестирование в аэропортах и на вокзалах.

Миронов также отметил, что законопроекты ущемят в правах граждан с медотоводами от прививок.

"Получается, им каждый раз придется сдавать платные ПЦР-тесты, ведь бесплатное тестирование для здоровых людей на сегодня практически недоступно. В-третьих, реализация идеи приведет к снижению пассажиропотока и технологическим затратам перевозчиков. На кого будут перекладывать эти расходы? Совершенно очевидно, на граждан", - сказал он. Миронов.

Позицию фракции "Новые люди" по данному вопросу получить пока не удалось.