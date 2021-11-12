Правительство ждет спада пассажиропотока после введения QR-кодов

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - После введения с февраля доступа на дальние рейсы по QR-кодам снизится скорость распространения коронавируса, а также уменьшится пассажиропоток на воздушном и железнодорожном транспорте, говорится в пояснительной записке к правительственному законопроекту № 17358-8, внесенному в Госдуму.

Введение этого ограничения должно помочь исключить случаи завоза коронавируса из региона в регион, рассчитывают также в правительстве.

QR-коды предполагается ввести для междугородних и международных рейсов. Правительство сможет установить переходный период, когда вместо QR-кода можно будет полететь или поехать со справкой об отрицательном ПЦР-тесте. По истечении этого периода пассажира пустят в салон только по QR-коду о вакцинации или недавно перенесенном COVID-19, либо по медотводу от прививок. Форму результата ПЦР-теста определит глава Роспотребнадзора.

Россияне смогут вернуться в Россию самолетом или поездом по ПЦР-тесту без QR-кода либо по QR-коду, предъявленному при посадке на рейс.

Новый порядок перевозок, предлагают в правительстве, будет действовать до 1 июня. Сам законопроект, следует из текста, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений.

Из законопроекта следует, что пассажир без документа о прививке, медотводе или перенесенном заболевании сможет полностью вернуть заплаченные за билет деньги. И для поездов, и для самолетов предъявлять QR-код потребуется и при покупке билета, и при посадке на рейс. Несовершеннолетних это требование не коснется. QR-код предъявляется одновременно с паспортом.

Без QR-кода перевозчик будет обязан отказать пассажиру в заключении договора перевозки железнодорожным транспортом общего пользования или расторгнуть этот договор, говорится в законопроекте.

Принятие законопроекта может потребовать выделения дополнительных средств из бюджета, не предусмотренных федеральным законом о бюджете, говорится в финансово-экономическом обосновании к документу. Такие выплаты будут возможны "на основе ежемесячной выверки в целях субсидирования возмещения недополученных доходов перевозчиков в связи с расторжением договоров перевозки в одностороннем порядке", пишут чиновники.