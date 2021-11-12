Законопроекты о QR-кодах не коснутся иностранцев

Для них правила доступа в музеи и рестораны определит Роспотребнадзор

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Внесенные в Госдуму законопроекты о доступе только по QR-кодам в общественные места и на междугородние и международные авиа- и железнодорожные рейсы не повлияют на иностранных граждан, им, как и прежде, потребуется отрицательный ПЦР-тест, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как иностранцы, привитые зарубежными вакцинами или вовсе не привитые, будут посещать общественные места и ездить на транспорте, определит Роспотребнадзор, следует из законопроекта.

"Наш законопроект предполагает регулирование посещения объектов и мероприятий иностранными гражданами. На сегодняшний день, в соответствии с законопроектом, в отношении них практически ничего не происходит: как и прежде, иностранные граждане посещают объекты и мероприятия, предъявляя отрицательный ПЦР-тест. При этом, безусловно, при получении ПЦР-теста для того, чтобы проверить его подлинность, данные передаются на Единый портал государственных услуг", - сказала Голикова.

По ее словам, для военнослужащих и приравненных к ним лиц будет введен особый порядок действия медицинских документов и их предъявления "но сроки устанавливаются ровно те, которые установлены для гражданского населения".

Законопроект также вводит норматив передачи результатов ПЦР-тестирования - до 24 часов, сообщила Голикова. Она отметила, что в ряде случаев люди получают результаты тестов после долгого ожидания, и, чтобы этого избежать, в законе будет прописана норма, по которой в течение 24 часов медицинская организация, осуществляющая ПЦР-тестирование, при наличии добровольного согласия гражданина "передает данные в информационные системы для того, чтобы можно было проверить наличие отрицательного результата".