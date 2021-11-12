Россиянам при возвращении из-за границы придется предъявлять QR-код или ПЦР-тест

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Гражданам России, которые во время действия законов о QR-кодах для международных поездок будут возвращаться на родину из-за границы, придется при посадке на самолет или поезд предъявлять QR-код о вакцинации или результаты ПЦР-теста, следует из законопроекта № 17358-8.

Речь идет о внесенных 12 ноября в Госдуму правительственных законопроектах о доступе в общественные места и на дальние рейсы по QR-кодам.

Результаты теста или код нужно будет показать вместе с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. При этом срок действия и форму таких документов должен будет установить главный государственный санитарный врач России..

Как предлагается правительством, такой порядок будут действовать до 1 июня.