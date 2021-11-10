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Правозащитники узнали об отмене дела против передавшего видео пыток в саратовской колонии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Савельева, передавшего этой правозащитной организации видеозаписи пыток заключенных в Саратовской тюремной больнице ОТБ N1.

Осечкин в соцсетях представил присланный адвокатом документ, в котором говорится, что постановление о возбуждении дела от 30 сентября 2021 года было отменено "заместителем прокурора Саратовской области (...) в связи с его незаконностью и необоснованностью".

В РоссииИз базы розыска МВД исчез информатор Савельев, вывезший видео с пытками в колонииИз базы розыска МВД исчез информатор Савельев, вывезший видео с пытками в колонииЧитать подробнее

Адвокат Савельева Снежана Мунтян подтвердила "Интерфаксу" отмену постановления о возбуждении уголовного дела и сообщила, что прокуратурой подано представление с просьбой отменить постановление о заочном аресте ее подзащитного. Как ожидается, суд примет решение 16 ноября.

Агентство пока не располагает официальным комментарием прокуратуры Саратовской области.

Ранее стало известно, что карточка с информацией о розыске Сергея Савельева исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД РФ. В конце октября, МВД объявило его в розыск "по статье УК".

По данным СМИ гражданин Белоруссии Савельев передал правозащитникам видеозаписи с пытками в ОТБ-1. Сам мужчина был осужден в РФ за перевозку и сбыт наркотиков. Во время отбывания срока в колонии Савельева привлекли к работе в качестве секретаря и системного администратора. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам.

23 октября Савельев был объявлен в федеральный розыск.

Владимир Осечкин сообщал, что организация Gulagu.net получила и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них - опубликованные материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.

Саратовская область Сергей Савельев

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