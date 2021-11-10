Из базы розыска МВД исчез информатор Савельев, вывезший видео с пытками в колонии

Туберкулезная больница ФСИН № 1 в Саратове Фото: Филипп Кочетков/ТАСС

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Карточка с информацией о розыске белоруса Сергея Савельева, передавшего правозащитной организации Gulagu.net видеозаписи пыток заключенных в Саратовской тюремной больнице ОТБ №1, исчезла из базы разыскиваемых лиц МВД РФ.

При попытке найти Савельева в базе сообщается, что "по запросу нет информации".

23 октября Савельев был объявлен в розыск, 28 октября – заочно арестован.

По данным СМИ, гражданин Белоруссии Савельев, отсидевший срок в РФ за перевозку и сбыт наркотиков, передал правозащитникам видеозаписи с пытками в ОТБ-1. Как сообщают медиа, в колонии Савельева привлекли к работе в качестве секретаря и системного администратора. Он отвечал за локальную сеть и видеокамеры, вел документацию, выдавал видеорегистраторы сотрудникам.

Позднее в Кремле заявили, что не знают о причинах объявления в розыск Савельева, но заверили, что Генпрокуратура во всем разберется.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них – опубликованные материалы о применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

По фактам пыток органы Следственного комитета расследуют семь уголовных дел. Кроме того, 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области уволены после обнародования видеозаписей с пытками заключенных, 11 привлечено к строжайшей дисциплинарной ответственности.

В свою очередь в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой сообщили "Интерфаксу", что омбудсмен направила ФСИН ходатайство о проведении проверки в этой больнице после сообщений о пытках осужденных. Также Москалькова включит ситуацию с нарушением прав осужденных в этой больнице в свой итоговый доклад, который она должна представить президенту РФ Владимиру Путину.