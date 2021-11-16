Экс-глава НИИ Минобороны не увидел нарушений закона в испытании противоспутниковой ракеты

Здание Министерства обороны РФ Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия не нарушила международных соглашений проведением испытаний противоспутникового оружия, заявил "Интерфаксу" во вторник бывший начальник 4-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) Минобороны РФ генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.

"Прямого нарушения никаких международных соглашений нет. И предупреждать мы никого не должны, когда мы испытываем свои системы – противоракетные или противоспутниковые. Мы не обязаны никого предупреждать об этом, нет ничего такого", - сказал Дворкин.

Он заявил, что Россия направляет предупреждения США, когда производит испытательные пуски межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, к испытаниям ракет системы противоракетной обороны (ПРО) это не относится.

"Ничего в этом испытании особенного нет, кроме неосторожности. Не надо было устраивать такое облако обломков", - сказал Дворкин, имея в виду космический мусор, образовавшийся в результате разрушения спутника.

В прошлом Дворкин возглавлял 4-й ЦНИИ, который занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны России.

Россия 15 ноября в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408", сообщило космическое командование США. Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу для экипажа Международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

В понедельник "Роскосмос" сообщал, что экипаж МКС укрывался в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновений станции с космическим мусором.

Будет ли гонка вооружений

"Американцы, китайцы, индийцы сбивали свои спутники. Это все очень простые вещи. Используются не противоспутниковые системы, а системы ПРО, ими гораздо проще поражать спутники, которые идут по расчетным орбитам, чем боеголовки", - сказал экс-начальник 4-го ЦНИИ.

Однако, по его словам, после российского испытания у американских военных появился "хороший козырь". "Военные США будут просить новые средства на свои программы", - сказал Дворкин.

"Может быть Россия стремится мотивировать США пойти на обсуждение российско-китайского договора о запрете вывода оружия в космос. Не думаю, что это наше испытание вынудит американцев пойти на договор", - сообщил он.

Он не считает, что новые российские испытания приведут к гонке вооружений. "Гонка технологий и так идёт. В стратегических вооружениях никакой гонки нет, идет совершенствование систем", - сказал Дворкин.

В Москве пока не прокомментировали заявление Госдепа и космического командования США.

"Роскосмос" сообщил о контроле обстановки на орбите для защиты МКС на фоне заявлений США об испытаниях РФ противоспутникового оружия.

"Российская автоматизированная система предупреждения опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) продолжает контроль обстановки с целью недопущения и парирования всех возможных угроз безопасности Международной космической станции и ее экипажа", - говорится в сообщении. Также в госкорпорации заявили, что безопасность экипажа МКС является приоритетом для "Роскосмоса".

В "Роскосмосе" заявили, что только совместные усилия всех космических держав смогут обеспечить максимально безопасное сосуществование и деятельность в космическом пространстве.

Новые ракеты

На протяжении последних нескольких лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан). В частности, в этом году такие пуски, по данным Минобороны РФ, были осуществлены 17 сентября и 26 апреля.

Ранее в космическом командовании США заявили, что эта новая российская противоракета представляет вызов для интересов США в околоземном пространстве. По словам военных США, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы.

Ранее сообщалось о разработке в России противоракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.

3 июля 2020 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" Суровикин сообщил, что спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе сможет поражать новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

"По своим тактико-техническим характеристикам С-500 можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны, так как в дальнейшем он будет способен уничтожать низкоорбитальные спутники и космические средства поражения", - сказал тогда Суровикин.

23 августа этого года вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что система С-500 производится серийно. 20 июля на авиасалоне "МАКС" Борисов заявил, что серийные поставки С-500 российским военным начнутся в этом году. В тот же день Минобороны РФ сообщило об успешных стрельбах С-500 и впервые опубликовало кадры испытаний этой системы.

В декабре 2018 года пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что с 2019 года в войска должен был поступить противоспутниковый комплекс "Тирада-2С". В сообщении ЦВО говорилось, что комплекс радиоэлектронного подавления связи "Тирада-2С" способен осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. Отмечалось, что выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.

9 ноября этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу, подводя итоги сочинских совещаний у президента РФ, сообщил о новой системе ПВО-ПРО С-550. "Большое внимание было уделено совершенствованию системы воздушно-космической обороны страны. Глава государства особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставки в Вооружённые силы систем С-350, С-500, С-550", - заявил Шойгу на совещании в Минобороны РФ.

В марте 2019 года противоспутниковое оружие испытали Индия. Индийские военные в ходе ракетного испытания уничтожили космический спутник, находившийся на низкой околоземной орбите на высоте 300 км, сообщил тогда премьер-министр страны Нарендра Моди в обращении к нации.

Тогда отмечалось, что Индия стала четвертой страной после США, России и Китая, проведшей испытание противоспутникового оружия.

После уничтожения индийского спутника вероятность столкновения МКС с космическим мусором увеличилась на пять процентов. Об этом сообщил в мае 2019 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.