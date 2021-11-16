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Минобороны Великобритании вслед за США осудило противоспутниковые испытания РФ

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес осудил испытание противоспутникового оружия, которое Россия провела в понедельник.

"Российское испытание противоспутникового оружия указало на полное пренебрежение к безопасности и стабильности космического пространства", - говорится заявлении Уоллеса, опубликованном в твиттере Минобороны Великобритании.

По его словам, "обломки, которые образовались после этого испытания, останутся на орбите и будут представлять опасность, как для спутников, так и для пилотируемых полетов на годы вперед".

Ранее в понедельник представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что российское испытание противоспутникового оружия создало угрозу для космонавтов на Международной космической станции (МКС). Позднее он уточнил, что Россия провела испытание ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту. Прайс пообещал, что Вашингтон будет работать с партнерами и союзниками над ответом на "безответственное действие РФ".

"Роскосмос" в понедельник сообщал, что экипаж МКС укрылся в кораблях "Союз" и Crew Dragon из-за угрозы столкновения с космическим мусором.

В Москве заявление Госдепа США пока не прокомментировали.

Великобритания США Россия МКС

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