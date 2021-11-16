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Военные США сочли проблемой на годы обломки после испытания РФ оружия в космосе

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Обломки, образовавшиеся на орбите Земли в результате испытания РФ противоспутникового оружия, способны создавать проблемы в ближайшие годы, заявили в космическом командовании США.

"Согласно первым оценкам командования, обломки останутся на орбите несколько лет. Это будет представлять существенную угрозу для экипажа МКС и для другой деятельности, связанной с полетами людей в космос. Угроза есть и для спутников многих стран", - говорится в сообщении командования.

В нем указывается, что американские военные продолжат следить за движением обломков на орбите и будут делиться информацией с другими странами, в том числе с РФ и КНР.

Как заявляли в Госдепе США, представляющее угрозу для МКС испытание противоспутникового оружия РФ состоялось 15 ноября. По данным американской стороны, испытание предусматривало уничтожение одного из российских спутников.

"Ранее сегодня РФ безответственным образом провела испытание ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту", - заявил на брифинге в понедельник представитель госдепа Нед Прайс.

По его словам, образовавшийся в результате испытания мусор содержит 1,5 тыс. отслеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких.

Представитель Пентагона Джон Кирби также выразил обеспокоенность проведенным российским испытанием противоспутникового оружия.

"Наибольшее беспокойство вызывает мусор, который сейчас находится в космосе и может представлять угрозу, в том числе и для Международной космической станции", - заявил Кирби на брифинге.

Он подчеркнул, что Россия не предупредила США о проведении испытаний.

Россия США МКС

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