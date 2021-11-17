Ребенок с ДЦП умер в Симферополе после избиения няней

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Жительница Крыма, работавшая няней, стала фигуранткой уголовного дела о нанесении смертельных травм своему подопечному с ДЦП, сообщила журналистам в среду представитель главного следственного управления СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Тело семилетнего ребенка нашли в на территории частного домовладения в Симферополе.

По данным медицинского заключения, он умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы. "По подозрению в причинении телесных повреждений ребенку-инвалиду, повлекших его смерть, задержана няня мальчика", - говорится в сообщении.

Женщине инкриминируют ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть).