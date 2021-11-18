Няня, подозреваемая в убийстве больного ребенка в Крыму, отправлена в СИЗО

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Киевский районный суд Симферополя постановил арестовать жительницу Крыма, подозреваемую в убийстве семилетнего ребенка, за которым она присматривала, сообщила пресс-служба суда в четверг.

"С учетом тяжести, характера инкриминируемого преступления, его общественной опасности, личности подозреваемой суд постановил избрать (. . .) меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 16 января 2022 года", - говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что пенсионерка подозревается по ч. 4 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи - до 15 лет лишения свободы.

Няня утверждает, что ребенок много плакал, и она несколько раз бросила его на кровать.

Как сообщалось, тело семилетнего ребенка с ДЦП нашли на территории частного домовладения в Симферополе. По данным медицинского заключения, он умер от закрытой черепно-мозговой травмы.