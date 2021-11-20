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Эстония начала строить временные заграждения на границе с Россией

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В Эстонии начались работы по возведению временных заграждений на первых участках сухопутной границы с Россией в Нарве на северо-востоке страны, а также на берегах реки Пиуза на юго-востоке республики.

Как заявил журналистам начальник оперативного штаба Восточной префектуры Урмас Эльм, эстонско-российская граница на северо-востоке в основном перекрыта естественной водной преградой. Начато укрепление единственного сухопутного участка в бывшем русле реки Нарвы, где риск незаконного пересечения границы наиболее высок.

Пограничный департамент нанес на карту десять участков, где в общей сложности предстоит протянуть до 40 километров заграждений в виде колючей проволоки.

Работы по возведению временных ограждений ведутся в ускоренном темпе в связи с миграционным кризисом на границе между Белоруссией и Польшей.

Общая длина эстонско-российской пограничной линии составляет 338 километров, из которых 76 километров проходят по реке Нарва и 127 километров - по Чудскому озеру. Сухопутная граница длиной в 135 км проходит в основном по труднопроходимой местности и в лесных районах, где природа сама служит естественным заслоном для нарушителей, и потому реально построить необходимо пограничную инфраструктуру на протяжении 115 км.

Согласно ранее утвержденному плану, строительство на границе с Россией должно быть завершено к 2026 году.

Эстония

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