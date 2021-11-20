Что произошло за день: суббота, 20 ноября

Смерть Валерия Гаркалина и крупное ДТП в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Актер Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни. Последние недели он боролся с коронавирусом. Прощание с народным артистом РФ пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства ГИТИС.

- Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. BMW вылетел на встречную полосу и врезался в Volvo и Mercedes. Водитель BMW погиб на месте, пассажир этой машины скончался в больнице.

- В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. В стране умерли за этот период 1 254 человека, повторен вчерашний антирекорд коронавирусной смертности.

- Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного. Согласно указу президента РФ, предстоятель отмечен "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами".

- Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке. В своей новой статье бывший помощник президента РФ отмечает, что в начале века российская система власти остановила лавину социального хаоса. Но рекомендует не игнорировать идеологию молчания общественности.