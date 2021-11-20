Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: суббота, 20 ноября

Смерть Валерия Гаркалина и крупное ДТП в Москве

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Актер Валерий Гаркалин умер на 68-м году жизни. Последние недели он боролся с коронавирусом. Прощание с народным артистом РФ пройдет во вторник, 23 ноября, в учебном театре Российского института театрального искусства ГИТИС.

- Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. BMW вылетел на встречную полосу и врезался в Volvo и Mercedes. Водитель BMW погиб на месте, пассажир этой машины скончался в больнице.

- В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. В стране умерли за этот период 1 254 человека, повторен вчерашний антирекорд коронавирусной смертности.

- Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного. Согласно указу президента РФ, предстоятель отмечен "за выдающийся вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами".

- Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке. В своей новой статье бывший помощник президента РФ отмечает, что в начале века российская система власти остановила лавину социального хаоса. Но рекомендует не игнорировать идеологию молчания общественности.

Новости

Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке

Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке

Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Бизнес-сообщество предложило отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это
Пандемия коронавируса

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

Что произошло за день: пятница, 19 ноября

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Министр культуры Крыма арестована по обвинению во взятке в 25 млн рублей

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой

Следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-чиновнице Раковой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });