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Два человека погибли в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве
Вид на Кутузовский проспет. Архивное фото
Фото: Сергей Киселев /АГН "Москва"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - На Кутузовском проспекте столицы столкнулись четыре автомобиля, сообщает дептранс Москвы.

В телеграм-канале департамента отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по полосе встречного направления.

Между тем в телеграм-канале ГИБДД Москвы сообщается, что в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека.

По данным ГИБДД, водитель BMW 6 серии, двигаясь по направлению в область, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes. От полученных травм скончался сам водитель BMW, его пассажир умер в больнице.

Информации о других пострадавших не приводится.

Москва Кутузовский проспект

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