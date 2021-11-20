Два человека погибли в крупной аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Вид на Кутузовский проспет. Архивное фото Фото: Сергей Киселев /АГН "Москва"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - На Кутузовском проспекте столицы столкнулись четыре автомобиля, сообщает дептранс Москвы.

В телеграм-канале департамента отмечается, что движение в сторону центра осуществляется по полосе встречного направления.

Между тем в телеграм-канале ГИБДД Москвы сообщается, что в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека.

По данным ГИБДД, водитель BMW 6 серии, двигаясь по направлению в область, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes. От полученных травм скончался сам водитель BMW, его пассажир умер в больнице.

Информации о других пострадавших не приводится.