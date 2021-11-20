Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке

Владислав Сурков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Бывший помощник президента России Владислав Сурков в своей новой статье задается вопросом существования хаоса в мире и шагов государства по удержанию этого хаоса.

На портале "Актуальные комментарии" была опубликована статья "Куда делся хаос? Распаковка стабильности".

В материале бывший помощник президента РФ отмечает, что государство, прежде всего, является инструментом снижения социальной энтропии. Но любое государство рано или поздно изнашивается и гибнет в борьбе с "многомятежными хотениями" собственных граждан, считает он.

Применительно к РФ Сурков отмечает, что в начале века "российская система власти остановила лавину социального хаоса и вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки". По его словам, у современной РФ есть 20 лет стабильности, которых не хватило Столыпину.

Сурков также указывает, что раньше прибежищем хаоса и канализацией свободы был интернет. Но теперь и в интернет приходят "полицейские с обысками".

Он задается вопросом, куда же тогда уходит хаос и беспорядок. По мнению Суркова, уходит в слепые зоны общественной жизни. Он стимулирует стихийное распространение неафишируемых коллективных практик. "Люди не хотят быть против. Люди хотят быть параллельно, не пересекаясь с системой без крайней нужды", - пишет он.

При этом он считает, что прямой угрозы для установленного порядка перешедший в режим молчания и параллельной общественности беспорядок не представляет.

"Система как никогда прочна, хаос для нее не проблема", считает бывший советник президента РФ.

"Применение экстрактов исторической памяти, просроченной морали, административно-духовных ценностей и других тяжелых социальных консервантов в неограниченных дозах обеспечивает сохранение желанной стабильности", - пишет он.

Вместе с тем Сурков советует не игнорировать идеологию молчания. Он напоминает, что в конце 80-х молчаливое большинство выманили на политическую арену, но никто не смог разобрать, чего же оно на самом деле хочет.

Поэтому, предупреждает он, кажущееся простым решение открыть систему и "выпустить пар" может быть опасно.

"Либеральные эксперименты на внутриполитическом блоке ставить крайне рискованно. Разгерметизация системы, этого хорошо работающего сегодня "социального реактора" чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации — смотрим примеры из 80-х и 90-х", - считает Сурков.