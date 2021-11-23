Гинцбург счел, что РФ быстро наладит выпуск вакцины под штамм "дельта" при необходимости

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - В России при необходимости можно достаточно быстро наладить производство вакцины "Спутник V", модифицированной под штамм "дельта" коронавируса COVID-19, сообщил "Интерфаксу" глава центра им.Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Внедрение не будет тяжелым, потому что сейчас производственники уже хорошо знают все нюансы и, я бы сказал, все те узкие места, которые надо видоизменять для того, чтобы получить максимальную продукцию", - сказал Гинцбург, отвечая на вопрос, насколько будет тяжелым внедрение модифицированного "Спутника V".

Говоря о сроках внедрения в производство этой вакцины, ученый сообщил, что это может быть "достаточно быстро".

Ранее замглавы центра им.Гамалеи по научной работе Денис Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что в центре разработаны модификации вакцины от различных штаммов, в частности от штамма "дельта", и при необходимости эти наработки могут быть использованы, возможно, уже в ходе клинических исследований назальной формы вакцины.

Между тем, в разговоре с "Интерфаксом" Гинцбург подчеркнул, что о том, сколько потребуется времени на испытания самого нового препарата "нужно будет говорить, если эффективность вакцины начнет падать".

"Тогда ее нужно будет модифицировать. Но регуляторика по этому вопросу пока не утверждена. Мы умеем делать новую вакцину из нового штамма достаточно быстро, если потребуется. У нас эта технология готова полностью, отработана смена. Но как долго будет проводиться испытания и по какой схеме - по гриппозной или по принципиально новой - неизвестно", - сказал Гинцбург.

Он пояснил, что каждый год вакцина от гриппа меняется, и каждый год проходит процедура проверки её иммуногенности на животных, когда смотрят сероконверсию - во сколько увеличивается количество антител у животных в результате введения, а также смотрят безопасность.

"По гриппу достаточно четырехкратного увеличение сероконверсии (титров антител), и вакцина уже принимается. Если по этой схеме, то я бы её все-таки немножко сделал более объемной не по срокам, а по количеству доказательств, которые необходимо получить об эффективности вакцины", - сказал Гинцбург.

Штамм коронавируса "дельта" начал широко распространятся в РФ в конце весны - начале лета, вызвав серьезный подъем заболеваемости. В настоящий момент "дельта" доминирует над всеми вариантами COVID-19 в России. К концу октября стало известно, что в Москве циркулирует около десяти вариантов этого штамма.

"Спутник V" является основным препаратом для массовой вакцинации от COVID-19 в РФ, которая началась 18 января. Вакцина показывает эффективность против штамма "дельта" COVID-19 на уровне более 83% и на 95% защищает от тяжелого течения заболевания.