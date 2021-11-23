Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Гинцбург рассказал о возможном сокращении сроков испытаний назальной вакцины "Спутник V"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сроки клинических исследований интраназальной формы "Спутника V" (в виде спрея для носа) могут быть сокращены, так как оригинальный препарат уже показал себя в прививочных кампаниях в РФ и за рубежом, сообщил "Интерфаксу" глава центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Пока клинические исследования назальной формы вакцины не начались, но, я думаю, что скоро начнутся. Вопрос финансирования решен. Тот дизайн исследования, который сейчас есть, предполагает, что мы вообще создаём новую вакцину, и он очень длительный. Потому что эксперты контрольного института (Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России - ИФ) рассматривают новую форму введения как новый препарат", - сказал Гинцбург.

В то же время, напомнил ученый, президент РФ Владимир Путин на встрече с замглавы центра им.Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым отметил, что в РФ привиты "Спутником V" более 50 млн человек и ещё около 120 млн за границей.

"Как подчеркнул президент, весь предыдущий опыт - оказывается, уже на 170 млн человек вакцинировано - говорит о том, что вакцина полностью безопасна. Возможно, сейчас контрольный институт свою позицию пересмотрит. Тогда сроки клинических испытаний будут гораздо более сжатыми. Слово за экспертами", - сказал Гинцбург.

21 ноября на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым президент РФ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также выразил готовность принять участие в апробации назальной вакцины от коронавируса. В свою очередь Логунов сообщил, что центр им.Гамалеи планирует в ближайшее время ввести в использование назальную форму вакцины против коронавируса "Спутник V", "осталось провести через клинические исследования".

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение II фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Также за разрешением в Минздрав на проведение клинических исследований обратилась компания "Генериум", которая приобрела у центра им.Гамалеи лицензию на разработку назальной формы вакцины.

Как сообщил Гинцбург в эфире "России 24" (ВГТРК), применение интраназальной формы "Спутника V" в дополнении к основной вакцинации гипотетически может создать стерильный иммунитет к COVID-19, то есть исключить возможность, что бы привитый таким образом человек был переносчиком заболевания.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

18
Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-1922 ноября. В Ухани более 600 тысяч детей в возрасте от 3 до 11 лет получили первую дозу вакцины от COVID-19.18 ноября. Филиппины начинают кампанию ревакцинации против COVID-19.17 ноября. Выпускники медицинских школ в Аргентине, закончившие учебу в 2020 году, провели выпускной парад с опозданием на год из-за прошлогодних ограничений.16 ноября. В Гаване начался учебный год. После 20 месяцев строгих карантинных правил, в том числе ограничений на поездки за границу, Куба вновь открывается для мира.15 ноября. В Греции уровень смертности от COVID-19 достиг максимума за шесть месяцев.12 ноября. В Мехико увеличили производство и продажи пуансеттии с целью продвижения местного бизнеса во время чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, связанной с COVID-19.11 ноября. В Кельне начался сезон карнавалов в условиях пандемии коронавируса COVID-19.10 ноября. В России коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции отмечается почти у половины населения страны.9 ноября. Посольство США в Пекине объявило о возобновлении регулярных визовых услуг в китайской столице и других городах Китая.8 ноября. Власти Австрии ограничили допуск невакцинированных от COVID-19 в рестораны, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, кино и театры.4 ноября. В Крыму установили солнечные часы "Время" в память о погибших от коронавируса.3 ноября. Таиланд снова открыт для полностью вакцинированных туристов.2 ноября. Верующим католикам запрещен вход на кладбища в дни поминовения усопших на Филиппинах.2 ноября. В Москве с 28 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за обострения ситуации с COVID-19.2 ноября. В Бразилии от COVID-19 умерло уже более 600 тысяч человек.1 ноября. Индонезия первой в мире разрешила экстренное использование вакцины компании Novavax от COVID-19, созданной на новой платформе1 ноября. Правительство Колумбии начинает вакцинацию детей в возрасте от 3 до 11 лет китайской вакциной SINOVAC.
Тысячи жителей Брюсселя вышли на акцию протеста против усиления ограничений, направленных на сдерживание распространения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Центр имени Гамалеи коронавирус Спутник V Александр Гинцбург

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Гинцбург счел, что РФ быстро наладит выпуск вакцины под штамм "дельта" при необходимости

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

Госдума рассмотрит поправки в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы

В РФ займутся проблемой "импортной пробки" из-за ситуации на белорусской границе

Пандемия коронавируса

Сочетание назального и обычного "Спутников V" может дать стерильный иммунитет к COVID

В Ленобласти арестовали одного из фигурантов дела о трупе в багажнике

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи готов подать документы на исследование "Спутника V" на детях 6-11 лет

Центр Гамалеи готов подать документы на исследование "Спутника V" на детях 6-11 лет

Что произошло за день: понедельник, 22 ноября

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

"Газпром" остановит поставки газа в Молдавию через 2 суток из-за неоплаты

Тринадцать иностранных компаний должны будут к 1 января открыть свои офисы в РФ

Обязательную самоизоляцию для непривитых ввели в четырех муниципалитетах Югры

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });