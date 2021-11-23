Гинцбург рассказал о возможном сокращении сроков испытаний назальной вакцины "Спутник V"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сроки клинических исследований интраназальной формы "Спутника V" (в виде спрея для носа) могут быть сокращены, так как оригинальный препарат уже показал себя в прививочных кампаниях в РФ и за рубежом, сообщил "Интерфаксу" глава центра им.Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.

"Пока клинические исследования назальной формы вакцины не начались, но, я думаю, что скоро начнутся. Вопрос финансирования решен. Тот дизайн исследования, который сейчас есть, предполагает, что мы вообще создаём новую вакцину, и он очень длительный. Потому что эксперты контрольного института (Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России - ИФ) рассматривают новую форму введения как новый препарат", - сказал Гинцбург.

В то же время, напомнил ученый, президент РФ Владимир Путин на встрече с замглавы центра им.Гамалеи по научной работе Денисом Логуновым отметил, что в РФ привиты "Спутником V" более 50 млн человек и ещё около 120 млн за границей.

"Как подчеркнул президент, весь предыдущий опыт - оказывается, уже на 170 млн человек вакцинировано - говорит о том, что вакцина полностью безопасна. Возможно, сейчас контрольный институт свою позицию пересмотрит. Тогда сроки клинических испытаний будут гораздо более сжатыми. Слово за экспертами", - сказал Гинцбург.

21 ноября на встрече с заместителем директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денисом Логуновым президент РФ Владимир Путин рассказал, что ревакцинировался "Спутником Лайт", а также выразил готовность принять участие в апробации назальной вакцины от коронавируса. В свою очередь Логунов сообщил, что центр им.Гамалеи планирует в ближайшее время ввести в использование назальную форму вакцины против коронавируса "Спутник V", "осталось провести через клинические исследования".

12 октября Минздрав РФ одобрил проведение II фазы испытаний вакцины против коронавируса "Спутник V" в виде назального спрея. В исследовании назальной формы вакцины примут участие 500 взрослых добровольцев, его окончание запланировано на 31 декабря 2023 года. Испытания будут проводиться в ООО "Научно-исследовательский центр Эко-безопасность" в Санкт-Петербурге. Спрей, как и оригинальная версия вакцины, будет двухкомпонентным. Также за разрешением в Минздрав на проведение клинических исследований обратилась компания "Генериум", которая приобрела у центра им.Гамалеи лицензию на разработку назальной формы вакцины.

Как сообщил Гинцбург в эфире "России 24" (ВГТРК), применение интраназальной формы "Спутника V" в дополнении к основной вакцинации гипотетически может создать стерильный иммунитет к COVID-19, то есть исключить возможность, что бы привитый таким образом человек был переносчиком заболевания.