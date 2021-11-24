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Сбежавший из омской колонии-поселения осужденный получил новый срок

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд Омска вынес приговор осужденному, сбежавшему из колонии-поселения и задержанному впоследствии сотрудниками полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры области в среду.

52-летний мужчина признан виновным по части 1 статьи 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы). Суд приговорил его к 3 годам 4 месяцам колонии строгого режима, присоединив не отбытую часть наказания по приговору Московского областного суда.

"12 сентября 2021 года в дневное время осужденный самовольно покинул свое рабочее место, расположенное в жилой зоне ФКУ КП-13 УФСИН России по Омской области, и с целью уклонения от отбывания наказания покинул исправительное учреждение", - говорится в сообщении.

Беглец скрывался в лесных массивах на территории Омска, однако спустя несколько дней его задержали сотрудники полиции в селе Троицкое.

Как сообщалось, ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за угон, вымогательство, разбой, незаконный оборот оружия и убийство. Наказание он отбывал в омской ИК №6, однако впоследствии его этапировали в колонию-поселение №13, откуда и был совершен побег.

Вину осужденный признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Омск

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