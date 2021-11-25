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Жители Орловской области с высоким уровнем антител смогут получить QR-код

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Жителям Орловской области, имеющим высокие антитела к коронавирусу, выдадут региональные QR-коды, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Принято важное решение - с 1 декабря 2021 года те, кто имеет высокий уровень антител, но не обращался во время болезни в медицинские учреждения и, соответственно, не делал ПЦР-тест, тоже смогут получить QR-код", - цитирует пресс-служба губернатора Андрея Клычкова.

По его словам, такие QR-коды будут действовать исключительно на территории региона.

Механизм получения QR-кода и порядок расчета достаточного уровня антител обсудят на ближайшем заседании оперативного штаба Орловской области.

Отмечается, что по словам директора Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, для достаточной защиты от дельта-штамма коронавируса необходимо 300 антител в международных единицах (BAU).

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Орловская область Коронавирус

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