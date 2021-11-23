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Комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19 начали работать на Камчатке

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Комиссии по выдаче справок о наличии или отсутствии антител к COVID-19 начали работать в Камчатском крае по поручению губернатора региона Владимира Солодова, сообщает пресс-служба краевого правительства во вторник.

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"Прошу ответственно отработать этот вопрос. Во-первых, чтобы у нас четко и корректно проверялись все необходимые параметры, а во-вторых, чтобы для граждан это было максимально просто", - сказал Солодов.

Он отметил, что многие жители края уже переболели, но либо не обращались в медицинские учреждения, либо в Едином реестре не был отображен факт болезни.

"Они могут иметь доступ ко всем услугам без ограничений. Считаю это принципиально важным", - сказал губернатор.

В пресс-службе отметили, что данная услуга платная, так как она не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий.

"Человеку необходимо обратиться либо в кассу, либо в регистратуру лечебного учреждения для заключения договора об оказании платных услуг. После получения результатов анализа лечебное учреждение выписывает справку о наличии или отсутствии антител к коронавирусной инфекции", - объяснил глава министерства здравоохранения региона Андрей Кузьмин.

Как сообщалось, в Камчатском крае с 23 ноября поездки на межмуниципальных автобусах и авиаперелеты по местным направлениям стали возможны при предъявлении QR-кодов о вакцинации, справок о перенесенной болезни или медотводов, начались проверки этих документов.

Продлен масочный режим. Кафе и рестораны полуострова с октября не могут работать после 23 часов, невакцинированные граждане старше 65 лет должны быть переведены на дистанционный режим работы. Система QR-кодов ранее была введена для доступа на камчатские предприятия общепита, в учреждения культуры и спорта, органы госвласти.

Хроника 09 января 2020 года – 23 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
Камчатский край коронавирус

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