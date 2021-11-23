Мишустин обещал обдумать предложение о выдаче QR-кода перенесшим COVID в легкой форме

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин пообещал обдумать предложение о выдаче QR-кодов переболевшим коронавирусом в легкой форме и имеющим высокий титр антител, но не привитым гражданам.

С соответствующей инициативой на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом выступил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам губернатора, многие россияне перенесли коронавирус в легкой форме, имеют высокий титр антител, но не могут получить QR-код.

"Мне кажется, что было бы правильно на федеральном уровне разработать такой порядок для граждан, которые переболели, но при этом не лечились в стационарах и, соответственно, не привиты, чтобы через "Госуслуги" эти граждане также могли получить QR-код", - сказал он.

По мнению Орлова, "это значительно бы снизило общественный негатив, общественный резонанс по теме вакцинации, в том числе, разгрузило бы систему здравоохранения и позволило сэкономить бюджетные средства, которые мы сегодня направляем на вакцинацию".

Еще одно предложение Орлова, над которым обещал подумать глава правительства, касалось переноса начала строительства кислородного завода на космодроме "Восточный" на более ранний срок, чтобы обеспечить стабильные поставки кислорода в больницы региона.

"Теоретически можно сдвинуть начало строительства этого кислородного завода на год и начать строительство в 2022 году", - пояснил он.