Парламент Северной Осетии не поддержал федеральный законопроект о QR-кодах

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект о введение QR-кодов в общественных местах и на транспорте не набрал нужного количества голосов у депутатов парламента Северной Осетии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламента.

"30 депутатов проголосовали "за", 12 - "против", четверо воздержались. Для поддержания проекта федерального закона необходимо набрать 35 голосов", - сказал собеседник агентства.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России.

Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Согласно этому проекту, для посещения ресторанов, непродовольственных магазинов, массовых мероприятий и учреждений культуры потребуется документ с QR-кодом, подтверждающий вакцинацию, противопоказания к ней или перенесенное заболевание.

Второй законопроект вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). По нему аналогичные QR-коды понадобятся для покупки билетов и посадки в самолет или в вагон поезда.

При этом правительство предложило на первых порах наравне с QR-кодом принимать также результаты ПЦР-тестирования.