Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: пятница, 26 ноября

Уточнение данных о количестве погибших на шахте в Кузбассе, план вакцинации 80% жителей Петербурга, сбор информации о новом штамме COVID-19 специалистами ВОЗ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до 52 человек. Источник "Интерфакса" сообщил, что погибшие задохнулись угарным газом. Среди жертв аварии, помимо горняков, числятся шесть спасателей. Вероятной причиной происшествия называется взрыв метано-воздушной смеси. В рамках расследования уголовного дела были задержаны директор шахты и его подчиненные.

- Власти Санкт-Петербурга запланировали привить 80% жителей города к середине января. По словам губернатора Александра Беглова, сейчас привито 67% петербуржцев. Он добавил, что прививочные пункты города могут принимать по 40 тысяч человек в сутки.

- ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР. В организации считают, что сейчас нет причин для тревоги, однако "еще предстоит определить, что все это значит". Великобритания и Израиль решили ограничить поездки в ряд стран Африки из-за нового штамма COVID-19.

- РАНХиГС начала проверку после обвинения ректора "Шанинки" в фиктивном трудоустройстве. Сергей Зуев также занимает пост директора Института общественных наук РАНХиГС.

- В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19. Власти страны считают, что строгие меры нужны для предотвращения роста заболеваемости в зимний период, несмотря на отсутствие сильных вспышек коронавируса. Около 86,6% португальцев получили две дозы вакцины от коронавируса.

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Великобритания и Израиль ограничат поездки в ряд стран Африки из-за нового штамма COVID-19

Великобритания и Израиль ограничат поездки в ряд стран Африки из-за нового штамма COVID-19
Пандемия коронавируса

В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19

ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР

ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР

Что произошло за день: четверг, 25 ноября

В ВОЗ заявили, что РФ прошла пик заболеваемости коронавирусом

Черноморский флот начал отслеживать эсминец "Арли Бёрк", вошедший в Черное море

Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам

Сербия еще полгода будет получать газ из РФ по прежним ценам
Пандемия коронавируса

Новый штамм COVID-19 со множеством мутаций обнаружили в Южной Африке

Пандемия коронавируса

Во Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспорта

Во Франции взрослым придется вводить бустерную дозу вакцины для продления COVID-паспорта

Путин выразил уверенность в решении вопроса с газовым контрактом с Сербией

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });