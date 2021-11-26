Что случилось этой ночью: пятница, 26 ноября

Уточнение данных о количестве погибших на шахте в Кузбассе, план вакцинации 80% жителей Петербурга, сбор информации о новом штамме COVID-19 специалистами ВОЗ

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число погибших на шахте в Кузбассе увеличилось до 52 человек. Источник "Интерфакса" сообщил, что погибшие задохнулись угарным газом. Среди жертв аварии, помимо горняков, числятся шесть спасателей. Вероятной причиной происшествия называется взрыв метано-воздушной смеси. В рамках расследования уголовного дела были задержаны директор шахты и его подчиненные.

- Власти Санкт-Петербурга запланировали привить 80% жителей города к середине января. По словам губернатора Александра Беглова, сейчас привито 67% петербуржцев. Он добавил, что прививочные пункты города могут принимать по 40 тысяч человек в сутки.

- ВОЗ пока не увидела причин беспокоиться из-за нового штамма COVID в ЮАР. В организации считают, что сейчас нет причин для тревоги, однако "еще предстоит определить, что все это значит". Великобритания и Израиль решили ограничить поездки в ряд стран Африки из-за нового штамма COVID-19.

- РАНХиГС начала проверку после обвинения ректора "Шанинки" в фиктивном трудоустройстве. Сергей Зуев также занимает пост директора Института общественных наук РАНХиГС.

- В Португалии с декабря вернут ограничения против COVID-19. Власти страны считают, что строгие меры нужны для предотвращения роста заболеваемости в зимний период, несмотря на отсутствие сильных вспышек коронавируса. Около 86,6% португальцев получили две дозы вакцины от коронавируса.