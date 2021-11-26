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Прокуроры нашли множество нарушений при проверке 25 кузбасских шахт

Прокуроры нашли множество нарушений при проверке 25 кузбасских шахт
Фото: Максим Киселев/ТАСС

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Прокуроры в ходе проверок 25 шахт Кузбасса выявили нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, сообщает Генпрокуратура РФ.

Обнаружились проблемы в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованными путями эвакуации, неисправностью электропроводки, отсутствием инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, нарушениями режима труда и отдыха, а также с необеспеченностью сотрудников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой.

В Генпрокуратуре добавили, что с начала проверки возбуждено 55 дел об административных правонарушениях, внесено четыре представления об устранении нарушений закона, на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).

"До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - заявили в надзорном ведомстве.

Как сообщалось, на шахте "Листвяжная" в Кузбассе в четверг произошло ЧП, погиб 51 человек (в том числе пять горноспасателей). После трагедии генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверки промышленной безопасности на всех шахтах в Кемеровской области.

Авария на шахте в Кузбассе

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Генпрокуратура РФ

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