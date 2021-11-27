На шахте "Листвяжная" возобновили поисково-спасательные работы

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Поисково-спасательная операция возобновлена на шахте "Листвяжная", сообщается в субботу в телеграм-канале главы региона.

"Предварительно провели необходимые подготовительные мероприятия. Мы должны всех поднять. Но действовать надо взвешенно - права терять больше ни одного человека мы не имеем", - говорится в сообщении.

Ранее работы были приостановлены из-за угрозы взрыва.

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка.

Кроме того, возбуждено дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора.