Три человека погибли в ДТП на мосту между Саратовом и Энгельсом

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Саратовской области в ночь на воскресенье унесла жизнь троих человек, сообщает УГИБДД региона.

Согласно сообщению, в 3:25 на автодорожном мосту через Волгу между Саратовом и Энгельсом столкнулись автомобили BMW-730 и грузовая "Газель"-хлебовозка.

В результате ДТП водитель иномарки и два пассажира от полученных травм скончались на месте. Водитель "Газели" с травмами госпитализирован в ближайшую клинику.

Причины аварии выясняются.