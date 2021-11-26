ЧП в кузбасской шахте "Листвяжная" произошло в ходе пересменки

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Инцидент в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области произошел во время пересменки, сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

"Причины устанавливаются в рамках уголовного дела. Хлопок произошел внутри шахты во время переменки", - сказал он журналистам в пятницу.

В настоящее время в шахте спасателей нет.

"Они вышли на поверхность, выполнив свою задачу за день. Она заключалась в сокращении притока воздуха, изучении состояния металлоконструкций и взятии проб воздуха", - добавил врио главы МЧС.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром 25 ноября. Сначала сообщалось, что, по предварительным данным, погибли 52 человека, в том числе шесть горноспасателей. Одного позднее стало известно, что одного человека удалось обнаружить живым. Таким образом, в настоящее время 46 шахтеров и 5 горноспасателей считаются погибшими в результате взрыва в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области.