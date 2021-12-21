Свердловскому общепиту разрешили работать ночью, а в ТЦ отменили QR-коды

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Свердловской области с 22 декабря по 20 января можно будет посещать торговые центры без предъявления QR-кодов, а кафе и рестораны смогут снова работать по ночам, объявил в инстаграме губернатор региона Евгений Куйвашев.

Он объяснил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в регионе улучшается за счет ранее введенных ограничений - масочного режима и зон COVID-free, а также за счет вакцинации. По его словам, коечный фонд начал разгружаться, нагрузка на врачей снизилась.

С учетом скорых новогодних праздников и, чтобы помочь бизнесу, "взвесив все "за" и "против"", губернатор отменил систему QR-кодов в ТЦ и снял ограничение для общепита.

Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, власти вернут ограничения до 20 января, предупредил Куйвашев.

Система QR-кодов была запущена в Свердловской области с 25 октября, постепенно расширяясь на все новые и новые типы учреждений. С 30 октября она сменила рекомендательный режим на обязательный. Жители регионов устраивали акции против QR-кодов, жаловались чиновникам и даже подавали в суд.