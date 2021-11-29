Три авиарейса не смогли приземлиться в аэропорту Сочи из-за сильного ветра

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Сильный ветер стал причиной задержки прибытия в международный аэропорт Сочи нескольких авиарейсов.

"Три рейса - авиакомпаний "ЮТэйр" из Внуково (Москва - ИФ), "Победа" из Уфы и "Азимут" из Махачкалы, ушли на запасной аэродром Краснодара", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта Сочи в понедельник.

В пресс-службе отметили, что ветер усиливается.

"Прогнозируется усиление ветра до 25 метров в секунду", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 30 ноября по 2 декабря прогнозируется сильный ветер до 27 м/сек, ливни с грозами и смерчи. Власти Сочи перевели оперативные службы на усиленный режим работы.