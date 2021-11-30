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Два самолета, летевшие в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Два самолета, летевшие в Сочи вечером 30 ноября, из-за непогоды были вынуждены отказаться от посадки в аэропорту города-курорта.

"По данным на 20:00 по московскому времени из-за очень сильного ветра и грозы два рейса, направлявшиеся в Сочи, ушли на запасной аэродром в Краснодар", - сообщили Интерфаксу в пресс-службе сочинского аэропорта.

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Так, в Сочи не долетели самолеты, выполнявшие авиарейсы 6561 АК "Россия" Санкт-Петербург-Сочи (100 пассажиров, из них четверо детей) и 377 АК "Ютэйр" Краснодар-Сочи (58 пассажиров).

"В Сочи объявлено штормовое предупреждение. В районе аэропорта скорость ветра прогнозируется 23 м/сек. Максимальная скорость ветра в отдельных районах достигнет 30-35 м/сек.", - подчеркнул собеседник.

Ранее сообщалось, что в Сочи с 30 ноября по 2 декабря объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков по курорту пройдет ураганный ветер с силой до 35 м/сек, на море шторм до 5 баллов, а волны будут достигать высоту более 3,5 метров. Власти Сочи перевели оперативные службы в круглосуточный режим работы и создали штаб по борьбе с последствиями стихии.

Сочи Краснодар

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