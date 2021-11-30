Ростуризму известно о минимум 500 россиянах, застрявших в ЮАР

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Из-за прекращения авиасообщения в ЮАР застряли не менее 500 россиян, организованных туристов среди них нет, сообщила пресс-служба Ростуризма ссылаясь на данные российского генконсульства в Кейптауне.

Речь идет о самостоятельных путешественниках, которые далеко не все встают на консульский учет.

В агентстве напомнили, что у России нет прямого авиасообщения с Южной Африкой, но из-за выявления штамма "омикрон" полеты в ЮАР отменили некоторые промежуточные страны, через которые летали россияне.

Ростуризм рекомендовал находящимся в ЮАР согражданам сообщить о себе в посольство, чтобы им могли объяснить, как можно вернуться в Россию. Также туристам посоветовали следить за актуальной информацией на сайтах российского МИД и Росавиации.

После того, как представителю ЮАР на прошлой неделе сообщили, что в стране выявлен новый штамм коронавируса с повышенным числом мутаций, целый ряд стран закрыл с этой страной авиасообщение, вызвав протесты правительства республики. Япония и Израиль полностью закрылись для иностранцев. Россия 30 ноября объявила, что ограничит срок действия отрицательного ПЦР-теста до 48 часов с прежних 72 и введет карантин по прибытии.