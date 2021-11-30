Кислородный баллон взорвался в ковидной больнице в Мурманске

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Взрыв кислородного баллона произошел в реанимации коронавируской больницы в Мурманске, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В инфекционной коронавирусной больнице на улице Полухина в реанимации на третьем этаже взорвался кислородный баллон", - сказал источник агентства.

Информации о пострадавших пока нет. По предварительным данным, обошлось без жертв.

"Сдетонировал переносной комплект с баллоном 2 литра. Погибших нет", - сказал источник.

В ГУ МЧС России по Мурманской области подтвердили информацию о взрыве кислородного баллона в "ковидном" отделении областной инфекционной больницы, отметив, что жертв, пострадавших и возгорания нет.