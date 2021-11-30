Причиной инцидента в "ковидной" больнице Мурманска стал сорванный редуктор

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Причиной происшествия с кислородным баллоном в "ковидном" отделении Мурманской областной инфекционой больницы стал сорванный редуктор, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Мурманской области.

По предварительной информации, взорвался пятилитровый кислородный баллон.

В пресс-службе правительства Мурманской области подчеркнули, что прибывший на место пожарный расчет убедился в отсутствии пожара.

В ГУ МЧС России по Мурманской области добавили, что "ковидное" отделение работает в штатном режиме, никто не пострадал.