Суд признал законным приговор Навальному по делу о клевете

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор оппозиционеру Алексею Навальному по уголовному делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в четверг.

"Приговор мирового судьи участка N321 от 20 февраля 2021 года - оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - огласила решение судья Наталья Курышева.

"Будем обжаловать в кассации", - сказал "Интерфаксу" адвокат Вадим Кобзев после оглашения решения.

Ранее в ходе судебного заседания 29 апреля прокурор Екатерина Фролова заявила, что не видит оснований для отмены приговора Навальному по делу о клевета на ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Сам Артеменко от участия в процессе отказался.

Навальный и его защитники просили отменить ему приговор и вынести оправдательный, поскольку, по их мнению, в ходе судебного процесса в первой инстанции были допущены многократные нарушения права на защиту. Они также настаивали на том, что в словах оппозиционера не содержалось признаков преступления по статье о клевете.

Навальный участвовал в судебном заседании по видеоконференции. В ходе процесса он заявил, что, по его мнению, в деле огромное количество нарушений. "Все это дело подделка, так же как и подписи ветерана Артеменко", - сказал он.

В зал поддержать Навального пустили его супругу Юлию. Кроме того, в суд были допущено несколько десятков представителей СМИ.

20 февраля мировой судья участка N321 Бабушкинского района Москвы Вера Акимова признала Навального виновным в клевете и приговорила его к штрафу в 850 тыс. руб. за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). Согласно фабуле уголовного дела, 2 июня 2020 года Навальный опубликовал в соцсетях Twitter и Telegram ролик телеканала RT, призывающий россиян принять поправки к Конституции, который сопроводил комментарием, содержащим заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию.

Данный приговор фактически был объединен с решением Симоновского суда Москвы, который в начале февраля удовлетворил ходатайство столичного управления ФСИН, отменив Навальному условное наказание и заменив его на 3,5 года заключения в колонии общего режима, которые в 2014 году были назначены ему приговором суда по "делу "Ив Роше".

С учетом того, что Навальный еще не отбыл наказание по делу "Ив Роше", окончательно ему было назначено три года шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 850 тыс. руб. С учетом нахождения Навального под домашним арестом и стражей, в колонии ему предстоит провести около 2,5 лет.

Навальный ни по одному из обвинений вину не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии во Владимирской области под городом Покров.

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