В Думе предложили наказывать за клевету на ветеранов сроками до 5 лет

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Поправки о приравнивании клеветы в отношении ветеранов к реабилитации нацизма предполагают наказание до пяти лет лишения свободы, заявила в среду соавтор поправок, зампред Госдумы Ирина Яровая.

"Вносятся поправки, которые впредь устанавливают ответственность до пяти лет лишения свободы и до 5 млн штраф за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов, и оскорблять память не только ныне живущих ветеранов, но и оскорблять и осквернять память ушедших", - сказала Яровая в эфире Первого канала.

Ранее в понедельник пресс-служба партии "Единая Россия" анонсировала внесение в Госдуму поправок ко второму чтению законопроекта об ответственности за реабилитацию нацизма. Разработанные изменения в ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ст. 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации) должны будут приравнять клевету в отношении ветеранов Великой Отечественной войны к реабилитации нацизма.

Поправки подготовлены Яровой, председателем комитета Госдумы по обороне Владимиром Шамановым, главой думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским.

Как сообщалось, 20 февраля оппозиционер Алексей Навальный получил штраф в размере 850 тысяч рублей за клевету на ветерана Игната Артеменко. Поводом для уголовного преследования стал репост ролика телеканала RT, в котором несколько человек, в том числе Артеменко, призывали голосовать за изменение Конституции. Навальный в комментарии к ролику нелестно отозвался об участниках съемок.