Шторм, разрушивший пляж близ Сочи, обнажил слив в море незаконной канализации

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Администрация федеральной территории Сириус близ Сочи после непогоды устанавливает причины разрушения набережной и обстоятельства появления незаконной канализации в прибрежном кафе.

"На набережной частично провалилась тротуарная плитка (после шторма - ИФ). Повреждено бетонное укрепление променада. В некоторых местах частично разорвано покрытие беговой дорожки (...) Пока мониторили ситуацию, нашли серьезное нарушение в одном из кафе. После того, как вымыло гальку, на пляже обнаружили незаконную канализацию", - сообщил в среду в инстаграме глава ФТ "Сириус" Дмитрий Плишкин.

Он отметил, что сейчас проводятся мероприятия по выявлению нарушителей, начата проверка.

Сейчас, по его словам, ведутся оперативные работы: обесточены электросети в местах разрушений, чтобы не допустить короткого замыкания, выставлены ограждения.

"Вчерашний шторм обнажил проблемы, которые требуют внимания. Подтопило район Парусной улицы, ливневки не справились. Сейчас вода уже ушла, движение восстановлено (...) Восстановительные работы в полном объеме сможем начать, когда шторм полностью прекратится", - добавил Плишкин.

ФТ Сириус создана в феврале 2021 года. Территория расположена в Имеретинской низменности в междуречье Мзымты и Псоу, окружена Кавказскими горами и уникальным природным заповедником. Здесь проходила зимняя Олимпиада 2014 года, на базе объектов олимпийского наследия по инициативе президента России Владимира Путина в 2015 году был создан Образовательный центр "Сириус" для талантливых детей со всей страны.