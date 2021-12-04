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В Думе заявили, что выдавать QR-сертификаты по уровню антител пока не планируется

В Думе заявили, что выдавать QR-сертификаты по уровню антител пока не планируется
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В настоящее время в рамках внесенных законопроектов не планируется выдавать сертификаты о QR-кодах по уровню антител, заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов "Интерфаксу".

Вместе с тем Хубезов отметил, что разговор о подобном подходе, когда QR-коды могли бы выдаваться относительно имеющихся у человека антител, "ведутся, но решения нет".

"И вообще в мире нигде нет такого. Здесь дело в том, что просто нет чётко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет, или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований", - пояснил глава комитета.

На этой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что научное исследование, которое определит защитный уровень антител к коронавирусу, завершится в ближайшие дни.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте.

Хроника 09 января 2020 года – 04 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Госдума Дмитрий Хубезов

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