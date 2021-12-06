Врачи на Камчатке выдали первые 100 справок об антителах к коронавирусу

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - На Камчатке с 22 ноября врачебные комиссии медицинских учреждений выдали жителям края 100 справок о наличии антител к COVID-19, приравненных к QR-кодам о вакцинации, сообщила пресс-служба правительства региона.

По этим справкам можно посещать общественные места, культурные учреждения и мероприятия. Только на прошлой неделе было выдано 52 такие справки.

На Камчатке система QR-кодов действует для предприятий общепита, учреждений спорта и культуры, в зданиях органов власти региона. С 23 ноября она распространилась на внутрирегиональные авиационные и автобусные перевозки. С 28 ноября те же требования начали действовать при заселении в гостиницы, а с 1 декабря - при оказании бытовых услуг, в массажных салонах, банях, бассейнах, на базах отдыха. QR-код свидетельствует о вакцинации человека или о том, что он за последние полгода переболел COVID-19.

Регионы также могут приравнивать к QR-кодам справку с медицинским отводом от прививок.

Возможность выдачи QR-кода тем, у кого анализ подтвердил высокий титр антител от коронавируса, обсуждается. Кроме Камчатки, такое решение приняли, например, в Орловской области и Чувашии. Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов 4 декабря сказал, что в связи с рассмотрением федеральных законопроектов о QR-кодах о таком варианте речи пока не идет. Он объяснил, что исследования еще не установили, какой уровень антител гарантирует, что человек не заболеет.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что научное исследование, которое определит защитный уровень антител к коронавирусу, завершится в ближайшие дни.