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Путин ждет дополнительных предложений по ускорению роста ВВП

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить дополнительные меры по увеличению потенциальных темпов роста российской экономики.

"Наша стратегическая задача с точки зрения роста доходов граждан, реализации государственных проектов и программ - это обеспечение уверенного, долгосрочного развития экономики. И как говорят эксперты, необходимо повысить потенциальные темпы роста. Прошу правительство проанализировать основные факторы, сдерживающие долгосрочный рост отечественной экономики и предложить дополнительные меры для увеличения его темпов", - заявил он на совещании по экономическим вопросам.

Он назвал важным закрепить высокие темпы экономического роста на предстоящие годы и сделать это "в непростых условиях эпидемии".

На этом же совещании он потребовал уже в 2022 году вернуть инфляцию к целевому показателю в 4%.

Аналитики Альфа-банка считают, что в 2022 году российская экономика может вырасти на 1,5%. Всемирный банк снизил прогноз по росту российского ВВП в 2022 году до 2,4% с 2,8%.

Владимир Путин Правительство коронавирус

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