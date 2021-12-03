Голикова и Савельев на следующей неделе обсудят с депутатами Думы введение QR-кодов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Минтранса РФ Виталий Савельев на следующей неделе проведут серию встреч с фракциями в Госдуме, посвященных законопроектам о введении системы QR-кодов в России, сообщили "Интерфаксу" собеседники в нижней палате парламента.

Согласно предварительному графику, две встречи состоятся во вторник, 7 декабря: это общение с фракцией "Единой России" в 10:00 и фракцией "Справедливой России - За правду" после пленарного заседания во второй половине дня.

Затем в четверг, 9 декабря, вице-премьер и глава Минтранса будут отвечать на вопросы фракции КПРФ, предварительно мероприятие назначено на 16:30.

Наконец, как ожидается, в пятницу, 10 декабря в 11:00 зампред правительства с министром транспорта пообщаются с ЛДПР, а в 12:30 - с "Новыми Людьми".

По итогам этих встреч фракции сформируют позицию по законопроектам.

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России. Первый законопроект предполагает изменения в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии (17357-8). Второй - вносит правки в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта (17358-8). Законопроекты вызвали широкий общественный резонанс.

По плану, озвученному ранее первым вице-спикером Думы Александром Жуковым, документы будут обсуждены сначала на фракциях с участием представителей правительства (с 6 по 11 декабря), затем - на расширенном заседании профильного комитета 14 декабря. По итогам этих обсуждений Совет Думы должен принять решение о том, выносить ли законопроекты на пленарное заседание 16 декабря для рассмотрения в первом чтении.