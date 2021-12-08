В РФ задержана администратор телеграм-каналов, признанных экстремистскими в Белоруссии

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Администратор трех телеграм-каналов, признанных в Белоруссия экстремистскими, задержана в Санкт-Петербурге, сообщили в среду в белорусском Следственном комитете.

"По данным следствия, 24-летняя жительница Витебска с сентября 2020 по ноябрь 2021 года в мессенджере Telegram администрировала три канала. Действуя с другими лицами, она собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя республики Белоруссия, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений", - говорится в телеграм-канале СК.

Там уточняется, что на момент возбуждения уголовного дела подозреваемая находилась за границей.

"Во взаимодействии с правоохранительными органами РФ 1 ноября этого года она задержана в Санкт-Петербурге. Направлены документы на ее экстрадицию", - сказали в ведомстве.