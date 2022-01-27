Редакция газеты "Наша Нiва" признана экстремистским формированием

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Редакция издания "Наша Нiва" признана в Белоруссии экстремистским формированием, сообщила пресс-служба МВД республики.

"Экстремистским формированием признана группа граждан из числа ЧИУП "Сородичи" (газета "Наша Нива"), объединившаяся посредством интернет-ресурсов, в том числе в социальных сетях и мессенджерах", - говорится в сообщении.

Газета "Наша Нiва" была основана в 1906 году, восстановлена в 1991 году, онлайн выходит с 1997 года. Частное издательское унитарное предприятие "Сородичи" - основатель восстановленного издания.

8 июля 2021 года сайт издания был заблокирован за публикацию запрещенных законом материалов. В тот же день у сотрудников редакции прошли обыски. Десять дней спустя главный редактор "Нашей Нiвы" стал подозреваемым в причинении имущественного ущерба без хищения.

В ноябре 2021 года решением суда экстремистскими материалами были признаны Telegram-канал газеты, а также ее аккаунты ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Instagram, YouTube-канал.