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Суд оштрафовал воронежца за портрет Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Воронежский облсуд признал виновным в реабилитации нацизма Александра Хорошильцева, разместившего портрет Гитлера на сайте онлайн-акции "Бессмертный полк", передает корреспондент "Интерфакса".

Фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 90 тыс. рублей, сказала судья Ольга Шингарева.

Как установил суд, 4 мая 2020 года Хорошильцев разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России". Размещенный снимок он подписал "Шикльгрубер Адольф Алоисович".

Суд усмотрел в действиях Хорошильцева "положительное отношение к действиям Гитлера, реабилитацию нацизма и одобрение преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

Подсудимый заявил на заседании, что негативно относится к акции "Бессмертный полк", считая ее пропагандой патриотизма. Вместе с тем он отметил, что не собирался реабилитировать нацизм и не знал о существовании соответствующей статьи Уголовного кодекса.

Он заявил журналистам, что не согласен с приговором и считает, что его действия должны быть квалифицированы по ст.20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций).

Уголовное дело о реабилитации нацизма жителем Воронежа было возбуждено Следственным комитетом РФ в августе прошлого года.

Воронеж Бессмертный полк Адольф Гитлер

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