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СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

СК возбудил новое дело из-за фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
Служебный автомобиль СКР
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело после размещения фотопортретов нацистов на акции "Бессмертный полк онлайн", сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, житель Воронежа Александр Хорошильцев разместил на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России", подписав ее "Шикльгрубер Адольф Алоисович", с целью "одобрения преступлений, определенных Международным военным трибуналом в Нюрнберге".

В отношении Хорошильцева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма"), следует из сообщения представителя СКР.

Следователь допросил подозреваемого, у него изъяты электронные носители информации, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств, добавила Петренко.

Ранее фигурантами уголовных дел за публикацию фотографий нацистов стали Даниил Симонов и Даниил Шестаков из Перми, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска, Андрей Шабанов из Самары и Мухаммед эль-Айюби из Казани, а также житель Якутии, имя которого следствие не называет.

СКР Воронеж Бессмертный полк

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