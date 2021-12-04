В Госдуме сказали о поддержке регионами законопроектов о QR-кодах

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Концепция правительственных законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах, на воздушном и железнодорожном транспорте не изменится к первому чтению, данные предложения находят поддержку в регионах, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

"Концептуально до первого чтения точно ничего менять не будем, дальше будет видно: примут - не примут, в каком виде ко второму чтению пойдет", - сказал он в субботу.

Хубезов добавил, что в регионах эти проекты законов находят поддержку. "Понятно, что есть и противники, но пациентское сообщество - "за", "за" и врачи, это даже не обсуждается, конечно, все "за", - сказал глава комитета.

В свою очередь глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что пока еще не все регионы прислали в Думу свою позицию относительно законопроектов по QR-кодам, при этом большинство высказывается в поддержку инициатив.

Он также отметил, что речь идет о временных мерах: "Это не на всю жизнь".

В ноябре правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, касающихся введения системы QR-кодов в России в общественных местах, а также на воздушном и железнодорожном транспорте. Первое чтение законопроекта запланировано на 14 декабря.