На внутренних авиалиниях в Хабаровском крае с 1 декабря начнут требовать QR-коды

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Система QR-кодов о вакцинации от коронавируса на внутренних авиалиниях заработает в Хабаровском крае, как и планировалось, с 1 декабря, сообщил журналистам заместитель председателя правительства региона Евгений Никонов во вторник.

"Все, что анонсировалось в отношении внутренних авиалиний прошло экспертизу в прокуратуре края и в транспортной прокуратуре края, получило соответствующую поддержку. Поэтому внутренние авиалинии будут с проверкой QR-кодов", - сказал Никонов на пресс-конференции в хабаровском пресс-центре "Интерфакса".

Он уточнил, что статус пассажира о его вакцинации от COVID-19 будет проверяться не на входе в аэропорт, а перед посадкой в самолет.

"Точно также, как сейчас проверяют маски - перед посадкой. (...) Вы знаете, если человек отказывается в полете надевать маску, то были прецеденты, когда наступала соответствующая административная ответственность. И все авиакомпании делают в этой части объявление перед посадкой. Позиция согласована прокуратурой", - добавил Никонов.

Также с 1 декабря будут необходимы QR-коды для входа в здания, где размещаются государственные органы власти. Коды потребуются как посетителям, так и сотрудникам.

"Для госслужащих - у них электронные пропуска, соответственно у тех, у кого есть QR-код они действуют, а у кого нет - они утратили свою силу", - сказал зампред.

Сотрудников без QR-кодов переведут на дистанционную работу, также для них будет действовать и "ряд других ограничений". Какие это будут ограничения и скольких людей они коснутся с 1 декабря Никонов не сообщил.

С 1 ноября в Хабаровском крае заработала система QR-кодов, сначала их нужно было предъявлять только при посещении кинотеатров, театров, домов культуры, в цирке. С 13 ноября - в общепите, хостелах, спа-центрах, парикмахерских и косметических салонах, банях, фитнес-центрах, бассейнах. Их требуют при входе в торговые центры, где есть супермаркеты, а также в крытых рынках и в гипермаркетах строительных товаров. Также с 13 ноября QR-код нужен для поездки на междугороднем общественном транспорте. С 1 декабря QR-коды понадобятся сотрудникам и посетителям органов исполнительной власти и муниципалитетов.

Обязательную вакцинацию в регионе ввели для студентов, вахтовых рабочих, сотрудников аэропортов, включая персонал авиакомпаний, работников морских, речных портов и транспортных компаний, а также людей старше 60 лет.